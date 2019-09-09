Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в следующем поединке, который состоится в этом году, может сразиться на ринге с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Об этом сообщает WBN со ссылкой на промоутера Ломаченко Боба Арума.

Арум заявил, что планирует в этом году еще один бой Ломаченко. И постарается найти для него достойного соперника.

"Василий - большая звезда. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, он очень хороший боксер. Постараемся найти для Ломаченко достойного соперника", - сказал промоутер.

На профессиональном ринге 26-летний Камбосос выиграл все 17 боев, в которых принимал участие.

Джордж Камбосос. Фото: worldboxingnews.net

По мнению Арума, поединок должен пройти за пределами США.

"Василий должен сражаться не только в США, а по всему миру, как это делал Мухаммед Али. Я знаю большое количество мест за пределами США, где можно организовать такой бой. Надеюсь, мы сможем найти достойное место и провести бой в другой стране. Это моя цель, а уже в следующем году он сможет провести поединок против победителя боя Комми - Лопес", - заявил Арум.

В последнем поединке Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс по версии WBC. 3 сентября он заявил, что в следующем бою не будет драться за пояс IBF.

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