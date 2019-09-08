Во время телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, руководитель РФ назвал закрепление так называемой "формулы Штайнмайера" как условие встречи "Нормандской четверки" на высшем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

При обсуждении перспектив разрешения конфликта в Украине президенты сделали акцент на безальтернативности минского комплекса мер как основы урегулирования. Оба подтвердили готовность продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата".

При этом лидеры стран обратили внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. Прежде всего имеется в виду разведение сил на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

"Страна" уже подробно писала о "формуле Штайнмайера".

Она расписывает последовательность действий по выполнению политической части Минских соглашений. Сначала - проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, затем, после признания их демократичности наблюдателями ОБСЕ, предоставление особого статуса этим территориям в составе Украины на временной основе, затем - принятие изменений в Конституцию, где этот особый статус закрепляется на постоянной основе. И далее - передача границы с Россией под контроль Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что президенты дали позитивную оценку обмену пленными между Украиной и Россией.

Также мы рассказывали, что по итогам разговора двух лидеров в России отметили целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки".