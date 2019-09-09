8 сентября состоялся третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших танцоров остались 12 пар. В этой передаче выбыл Серега.

В последней передаче очередность выступлений определила жеребьевка. Такими были номера участников и оценки судей:

1. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в третьем эфире вышли на паркет с румбой, которую посвятили возвращению пленных из Украины.

Гомес - 8 балов, Кухар - 9 баллов, Яма - 6 баллов. Всего 23 балла.

2. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали лирический хип-хоп под недавний хит "Охрана! Отмена!", воплотившись в охранника и кассира.

Гомес - 6, Кухар - 4, Яма - 5. Всего 15 баллов.

3. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор с корнями и хореограф Юлия Сахневич станцевали фристайл, в котором Салем полуобнажился.

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов.

4. Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Телеведущая Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин показали вальс под песню "Рідна мати моя".

Гомес - 7, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 20 баллов от судей.

5. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и танцор Дмитрий Жук выбрали пасадобль, который превратили в номер о домашнем насилии. И все это под песню группы Kazka "Плакала".

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов от судей.

6. Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская

Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали фолк-модерн.

Гомес - 6, Кухар - 6, Яма - 6. Всего 18 баллов от судей.

7. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот выбрали танго.

Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 27 баллов от судей.

8. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире поставили фокстрот.

Гомес - 8, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 24 балла от судей.

9. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов выбрали сальсу.

Гомес - 6, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 19 баллов от судей.

10. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали вальс, который высоко оценили судьи.

Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 28 баллов от судей.

11. Серега и Аделина

Рэпер Серега и танцовщица Аделина выбрали пасадобль, в котором Серега перевоплотился в вурдалаку. Во время эфира музыкант с белорусскими корнями заявил, что собирается получить украинский паспорт.

Гомес - 6, Кухар - 7, Яма - 7. Всего 20 баллов от судей.

12. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на этой неделе успели слетать в Грузию и подготовить хип-хоп под песню Alyona Alyona.

Гомес - 6, Кухар - 6, Яма - 6. Всего 18 баллов от судей.

13. Марув и Евгений Дмитренко

Исполнительница Марув и Евгений Дмитренко (Jay) показали яркое котемпорари.

Гомес - 6, Кухар - 8, Яма - 10. Всего 24 балла от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей в зоне риска оказались две пары: Дзидзьо - Цыбульская и Серега - Аделина. В итоге шоу покинул рэпер Серега, которого зрители прямого эфира проводили аплодисментами. "Друзья мои, в Украине есть еще немало шоу, которым мне нужно поднять рейтинг. Мне пора", - сказал музыкант на прощание.

В следующем эфире пообещали еще больше интересного, в том числе показать свадьбу Екатерины Кухар и Александра Стоянова.