8 сентября состоялся третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1. После него из 14 пар бороться за звание лучших танцоров остались 12 пар. В этой передаче выбыл Серега.
В последней передаче очередность выступлений определила жеребьевка. Такими были номера участников и оценки судей:
1. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко
Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в третьем эфире вышли на паркет с румбой, которую посвятили возвращению пленных из Украины.
Гомес - 8 балов, Кухар - 9 баллов, Яма - 6 баллов. Всего 23 балла.
2. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали лирический хип-хоп под недавний хит "Охрана! Отмена!", воплотившись в охранника и кассира.
Гомес - 6, Кухар - 4, Яма - 5. Всего 15 баллов.
3. Даниель Салем и Юлия Сахневич
Ресторатор с корнями и хореограф Юлия Сахневич станцевали фристайл, в котором Салем полуобнажился.
Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов.
4. Надежда Матвеева и Валерий Шохин
Телеведущая Надежда Матвеева и танцор Валерий Шохин показали вальс под песню "Рідна мати моя".
Гомес - 7, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 20 баллов от судей.
5. Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Телеведущая Людмила Барбир и танцор Дмитрий Жук выбрали пасадобль, который превратили в номер о домашнем насилии. И все это под песню группы Kazka "Плакала".
Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 26 баллов от судей.
6. Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская
Музыкант Михаил Дзидзьо и Яна Цыбульская в этот раз станцевали фолк-модерн.
Гомес - 6, Кухар - 6, Яма - 6. Всего 18 баллов от судей.
7. Ксения Мишина и Евгений Кот
Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот выбрали танго.
Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 27 баллов от судей.
8. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире поставили фокстрот.
Гомес - 8, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 24 балла от судей.
9. Елена Кравец и Макс Леонов
Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов выбрали сальсу.
Гомес - 6, Кухар - 7, Яма - 6. Всего 19 баллов от судей.
10. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцевали вальс, который высоко оценили судьи.
Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 28 баллов от судей.
11. Серега и Аделина
Рэпер Серега и танцовщица Аделина выбрали пасадобль, в котором Серега перевоплотился в вурдалаку. Во время эфира музыкант с белорусскими корнями заявил, что собирается получить украинский паспорт.
Гомес - 6, Кухар - 7, Яма - 7. Всего 20 баллов от судей.
12. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на этой неделе успели слетать в Грузию и подготовить хип-хоп под песню Alyona Alyona.
Гомес - 6, Кухар - 6, Яма - 6. Всего 18 баллов от судей.
13. Марув и Евгений Дмитренко
Исполнительница Марув и Евгений Дмитренко (Jay) показали яркое котемпорари.
Гомес - 6, Кухар - 8, Яма - 10. Всего 24 балла от судей.
В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей в зоне риска оказались две пары: Дзидзьо - Цыбульская и Серега - Аделина. В итоге шоу покинул рэпер Серега, которого зрители прямого эфира проводили аплодисментами. "Друзья мои, в Украине есть еще немало шоу, которым мне нужно поднять рейтинг. Мне пора", - сказал музыкант на прощание.
В следующем эфире пообещали еще больше интересного, в том числе показать свадьбу Екатерины Кухар и Александра Стоянова.