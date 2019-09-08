Индийская станция "Чандраян-2", работающая на орбите Луны, смогла обнаружить пропавший ранее посадочный модуль "Викрам", но посадка его "была жесткой".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сивана.

Сивана рассказал, что поврежденный модуль был обнаружен камерой орбитальной станции. Степени серьезности повреждений в ISRO пока оценить не могут. Сиван также добавил, что не удается и установить связь с "Викрамом".

В ночь на субботу ISRO не смогла осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам". Посадка ожидалась в 01:55 субботы по индийскому времени (23:25 пятницы по Киеву).

Связь с аппаратом была потеряна, когда "Викрам" находился на высоте около 2 км над лунной поверхностью. Посадочный модуль, входивший в состав автоматической станции "Чандраян-2", должен был доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Его миссия - исследование района Южного полюса спутника Земли.

Ранее несколько экспертов высказывали предположение, что, несмотря на потерю связи, спускаемый модуль мог совершить мягкую посадку в автоматическом режиме.

Глава индийского космического ведомства сообщил в воскресенье прессе, что ISRO будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем еще в течение 14 дней.

Напомним, запуск космического аппарата "Чандраян-2" состоялся 22 июля.

А в ночь на 14 августа ISRO провела маневр по переводу лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне.





