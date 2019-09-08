Соратники Зеленского показали фото, как в Москву за пленными летали
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Украины Андрей Ермак опубликовали фоторепортаж о том, как летали в Москву за украинскими пленными. Серия снимков появилась на Facebook-аккаунтах обоих чиновников.
На первых фото Тимошенко и Ермак запечатлены в салоне лайнера вдвоем.
Фото: Facebook/ kirill.timoshenko
Следующая часть фоторепортажа показывает, как в салон самолета поднимаются граждане Украины. Первый из них - Павел Гриб.
Фото: Facebook/ kirill.timoshenko
На обратном пути чиновники, судя по фото, общались с бывшими пленными. в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.
Фото: Facebook/ kirill.timoshenko
На последнем фото запечатлены объятия Тимошенко и Владимира Зеленского на взлетной полосе Борисполя.
Фото: Facebook/ kirill.timoshenko
Напомним, "Страна" вела хронику обмена пленными, состоявшегося 7 сентября.
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