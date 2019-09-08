Украинская певица Анастасия Приходько пошла под венец с мужем Александром.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook.

Приходько опубликовала несколько снимков из церкви с коротким комментарием: "Мы это сделали!"



Фото: Facebook/ Анастасія-Приходько

Супругов поздравил заместитель главы постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском городском совете Игорь Галайчук. Он и его жена Мария держали над "молодыми" венцы во время таинства венчания. Галайчук тоже вывесил несколько фото с торжества.



Фото: Facebook/ galaychuk2016

Чиновник написал поздравление паре.

"Дорогие наши Анастасия и Александр! От всей души поздравляем вас с этим таинством. Вы обвенчались, а значит вам навеки суждено быть вместе, жить в радости и благополучии, любви и понимании. Пусть так будет всегда, пусть ваш брак будет благословен на небесах и счастлив на земле. Пусть Господь пошлет вашей семье благодать, счастье, мир и светлую надежду", - поздравил Галайчук.

Для Приходько это уже не первое венчание. Певица состояла в гражданском браке с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой. В 2010 году у пары родилась дочь, а в 2012 году родители девочки обвенчались.

Через год певица вышла замуж за своего одноклассника Александра. В 2015 году у них родился сын Гордей.

Напомним, в прошлом году Приходько объявила об уходе с большой сцены, так как "устала быть неформатом".

Ранее "Страна" писала о заявлении певицы, что ее обманом сняли в агитационном видеоролике Петра Порошенко.