Конкретных дат проведения саммита в "нормандском формате" пока нет, но есть понимание необходимости его скорой организации, нужна подготовка.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его российским коллегой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон подтвердили, что положение дел позволяет созвать саммит "нормандского формата" в ближайшие недели в Париже.

Ранее "Страна" сообщала, что после масштабного обмена пленными 7 сентября президенты Украины и России провели телефонные переговоры.

"В ходе беседы была дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Ранее "Страна" сообщала, что в России рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после обмена пленными, а также о том, что Путин советует Зеленскому не преследовать оппозицию и напомнил ему о "граблях Порошенко".