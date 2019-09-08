Прямое железнодорожное пассажирское сообщение между населенными пунктами так называемой "ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - цитирует ТАСС слова "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Пушилин также добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города России.

Ранее "Страна" сообщала, кто и зачем хочет оставить Донбасс без воды, а также о том, что в Донецке назначили новых "министров" "ДНР".