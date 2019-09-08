Украинская певица Ани Лорак показала свое фото с обнаженными плечами и в эффектных длинных алых перчатках и красных очках. Снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

В подписи к фото Лорак призвала фанатов обращать внимание не столько на внешность, сколько на то, что спрятано внутри.

"Мы видим только то, что нам позволяют увидеть, но ценное остается без внимания. Чувствуйте этот мир душой. Хорошего дня!" - написала певица.

Фото: Instagram/ anilorak

В комментариях к снимку, как это часто бывает в аккаунтах знаменитостей, отметились звездные коллеги певицы. Сергей Лазарев кратко восхитился: "Огонь!" А Полина Гагарина назвала Ани кошечкой.

Скриншот: Instagram/ anilorak

Прочие пользователи соцсети выражают восхищение в диапазоне между "дивой" и "принцессой". Например, пользователь lorak.news написала: "Каролина Мирославовна, вы не только мужчин убиваете своей красотой, но и нас, девушек!" А подписчица volkova16 спрашивает: "Друзья, объясните, как этому человеку может исполниться через 22 дня 41 год?!"

Также пользователи Instagram интересуются, когда Лорак приедет с гастролями в Украину и выпустит новый клип.

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