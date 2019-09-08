Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали фотографии цветущего растения ястребинка. Фото появилось на Facebook-странице учреждения.

Издалека травянистое растение ястребинка можно перепутать с одуванчиком: у нее такие же желтые цветки (они бывают беловатыми или оранжево-красными), собранные в соцветия-корзинки. Хотя в отличие от "близнеца" у ястребинки не мягкий, а жесткий стебель с несколькими цветочными стрелками.

Растение дает плод в виде цилиндрической семянки с характерным опушением. Оно более темное и жесткое, чем шарик одуванчика.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Из-за ворсинок на листьях растение еще называют ястребинкой волосистой. В народе оно также известно как мышиное ушко, волосень, волосатник, горлянка, желтомохорочник, лихорадочная трава, недозрелок, ноготная трава, нечуй-ветер и боровые кувшинчики.

Ястребинка встречается на сухих лугах, лесных полянах, в негустых лесах. Это медонос, лечебное и декоративное растение. Хотя и ядовитое для некоторых животных (например, овец). Крепкая настойка и отвар из нее опасны и для человека, поэтому специалисты советуют строго соблюдать дозировку при лечении травой.

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"Страна" сообщала, что в Чернобыле заканчивают испытания нового хранилища для ядерного топлива.