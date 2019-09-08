Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призывает Украину упростить процедуру посещения полуострова.

Об этом говорится в докладе Гутерреша, передают Украинские Новости.

"Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации соблюдать свои обязательства по международному праву относительно прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые к нему применяются в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказано в нем.

Согласно докладу, ООН не смогла договориться о доступе в Крым для мониторинга Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Украинским властям следует рассмотреть возможность упрощения доступа нынешних и бывших жителей Крыма ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях Украины, включая банковские, удостоверения личности, процедуры социального обеспечения и регистрации актов гражданского состояния, а также поддержку диалога между омбудсменами Украины и России, содействовать добровольному переводу украинских задержанных из Крыма и России в места содержания под стражей на территории Украины за пределами полуострова.

Гутерреш призывает Украину и Россию предпринять все усилия для обеспечения беспрепятственного доступа УВКПЧ и других соответствующих учреждений ООН и других субъектов в Крым для выполнения резолюций Генеральной ассамблеи.

Дипломат призывает обеспечить свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины, расследовать все утверждения о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях, а также обеспечить право на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциаций, мысли, совести без какой-либо дискриминации.

Россию призывают уважать право на мирные собрания и снять ограничения относительно крымскотатарской общины, включая Меджлис, а также обеспечить доступное образование на украинском языке.

В докладе говорится и о прекращении призыва крымчан в Вооруженные силы России, восстановление прав собственности бывших владельцев, потерявших права в результате конфискаций, и прекращении передачи задержанных за пределы оккупированной территории, также обеспечить возвращение перевезенных ранее в Крым.

Украину призывают содействовать журналистам, правозащитникам, международным миссиям и крымчанам в свободномом посещении Крыма.

"Конкретные рекомендации включают, но не ограничиваются ими, содействие свободе передвижения между Крымом и другими частями Украины и прекращение политики, ограничивающей доступ иностранных журналистов, правозащитников, международных миссий по мониторингу прав человека, неправительственных организаций по правам человека и других представителей гражданского общества в Крым", - подчеркивается в докладе.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заявили, что из-за "выборов" в Крыму нужно усилить давление на Россию, а также о том, что чиновник из Боснии и Герцеговины заявил о российском Крыме.