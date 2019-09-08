Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон подтвердили, что положение дел позволяет созвать саммит "нормандского формата" в ближайшие недели в Париже.

Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что после масштабного обмена пленными 7 сентября президенты Украины и России провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля заявили, что разговор состоялся по инициативе Киева.

"В ходе беседы была дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита "Нормандской четверки" президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского комплекса мер. Условлено о дальнейших контактах", – заявили в пресс-службе Путина.

При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Ранее "Страна" сообщала, что в России рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после обмена пленными, а также о том, что Путин советует Зеленскому не преследовать оппозицию и напомнил ему о "граблях Порошенко".