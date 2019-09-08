На следующий день после долгожданного обмена с Россией удерживаемыми лицами телезрители Украины наверняка заметили ставшую уже традиционной траурную свечу в углу экрана.

В честь чего ее поставили телеканала, объяснил на Facebook единомышленник Вятровича и председатель Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации "Мемориал" имени Стуса Тарас Марусик.

"Сегодня - 75 лет со времени начала депортации 700 тысяч украинских лемков с их этнических земель. Одно из крупнейших совместных преступлений российско-советских и польских коммунистов. 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о взаимном обмене населением. Выгоняли украинцев из Польши, а поляков из Украины", - написал Марусик.

По словам Вятровича, переселение обернулось для лемков колхозным рабством, голодом и нищетой.

Скриншот: Facebook/ MarusykT

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заметил противоречие в траурных датах, введенных Институтом памяти Владимира Вятровича. Об этом политик и блогер написал на своем Facebook.

На это Бужанский заметил, что патриотам-антисоветчикам пора бы уже определиться, в чем именно виноват СССР перед Украиной. Потому что странно обвинять советский режим в возвращении украинцев на родину.

"75 лет переселения украинцев. Откуда? Из Польши. Куда? Будете смеяться, в Украину. Как это может быть трауром?" - риторически спрашивает блогер и политик.

Далее он отметил, что это еще не самое интересное противоречие в умозаключениях соратников Вятровича. Бужанский напомнил, что ровно неделю назад, 1 сентября, национально сознательные патриоты скорбели по поводу оккупации Западной Украины (тогда - территории Польши) в сентябре 1939 года советскими войсками. На 80% состоявшими из этнических украинцев.

"Короче, говоря языком пациентов, они обвиняют Союз в оккупации части польской территории. Которой почему то считают Западную Украину", - подводит промежуточный итог Бужанский.

И вот ровно через неделю, по его наблюдению, те же люди снова обвиняют Советский Союз в том, что он "не откроил больший кусок территории, а конкретно-Лемковщину, Надсянне, Холмщину, Южное Подляшье, Любачивщину и Западную Бойковщину".

"Еще раз, всего за семь дней!! Обвинения в том, что оккупировал. И обвинения в том, что не оккупировал. От одних и тех же людей. В один и тот же адрес. Про один и тот же период 1939-1944. Хотел бы добавить, за одни и те же бюджетные деньги, но нет", - пишет нардеп.

Также он отметил, что Вятрович и компания почему-то не называют причину выселения украинцев в Украину - "жуткую резню на Волыни, ответную резню, учиненную поляками, и планы продолжать этот процесс вечно".

По словам Бужанского, тоталитарный СССР по сути растащил оба враждующих лагеря по разные стороны границы и спас их друг от друга.

Скриншот: Facebook/ MarusykT

Напомним, ранее Бужанский резко высказался о решении Нацсовета относительно NewsOne.

"Страна" рассказывала о конфликте нардепа с журналистами "Нового времени", которые обвинили его в любви к СССР.