Украинская артистка Светлана Лобода опубликовала несколько фотографий, сделанных в коридоре здания, в которых главным аксессуаром стал полосатый чемодан. Снимки появились в Instagram певицы.

На первом фото Лобода оседлала чемодан, широко раздвинув ноги. демонстрируя завидную растяжку и пышный бюст. Еще на одном снимке она обнажила спину.

Для фотосессии певица выбрала довольно откровенную майку, леггинсы, байкерскую курточку, массивные кроссовки и бейсболку.



Фото: Instagram/ lobodaofficial

Лобода подписала фото: "Home sweet home (дом, милый дом. - Ред.). какая вам нра?"

Только один пользователь egruaznova упрекнул певицу в том, что та постит что попало.

"Свет, ну ты же Большая актриса, ну хватит всякую ерунду по секундам выкладывать!!!" - возмутилась подписчица.

Остальные поклонники принялись спорить, какое фото лучше.

Как сообщала "Страна", коллега Лободы Настя Каменских показала крупным планом свою пятую точку во время выступления.

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