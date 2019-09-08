Для украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которые были освобождены вчера в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, уже организовали временное жилье.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала в интервью BBC News Украина.

"Вот сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Что касается постоянного жилья - мы будем решать, Президент уже поставил соответствующую задачу ведь, безусловно, возвращаться туда (в Крым - Ред.) нельзя", - отметила она.

Напомним, что сегодня в Украину вернулись 35 украинских граждан, которых держали в России, а 35 заключенных из Украины улетели в Москву.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что у Сенцова появилась страница в Twitter без синей метки.