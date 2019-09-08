Донецкий журналист, бывший участник АТО и волонтер Тим Златкин сообщил, что начался отвод сил от сел Вольное и Золотое Луганской области. Об этом он написал на Facebook.

Златкин отметил, что украинские подразделения отходят на два километра от линии соприкосновения.

"Пустят воду в Крым, думали? Хрен там! Отводим подразделения на два километра от хутора Вольний и Золотого-4. Вы сделали это вместе!" - с явным неудовольствием отметил волонтер.

Скриншот: Facebook/ akvilifer

На вопрос, насколько сведения достоверны, Златкин ответил, что информация скоро станет официальной.

Скриншот: Facebook/ akvilifer

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что обмен пленными стал первым этапом мирного процесса на Донбассе и разблокирования диалога с Россией. А разведение войск в районе Золотого и Петровского обозначил вторым этапом. Далее он анонсировал полномасштабное разведение сил на востоке Украины.

Отметим, что договоренности о "пилотном" разведении войск в Луганской области на трех направлениях (Золотое, Петровское и Станица Луганская) были достигнуты еще в 2016 году. Однако постоянно срывались.

В конце июня началось разведение войск у Станицы Луганской.