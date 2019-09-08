В Южноукраинске вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся задержанию и ранил ножом полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

6 сентября жительница Южноукраинска вызвала полицию, так как в ее квартиру проник грабитель и украл ценные вещи.

Прибывшие на место полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках пока не услышали женский крик о помощи. Они вошли в помещение и увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона. При попытке задержания один из полицейский получил ножевое ранение правой руки.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские делают поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо.

Услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь. Сейчас задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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