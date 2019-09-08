В социальной сети Twitter появилась страница, которая ведется от имени украинского режиссера Олега Сенцова, который был освобожден из российского плена. Ее зарегистрировали сразу после возвращения режиссера в Украину.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.



"Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы".

Скриншот: Twitter/ Олег Сенцов

Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

"Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал".

Скриншот: Twitter/ Олег Сенцов

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента.

Кроме того, мы рассказывали, что семья Сенцова выехала из Крыма и пересекла административную границу с Украиной.