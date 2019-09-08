Англичанин Дуг Шипси проехал 2500 км из Великобритании в Украину, чтобы посмотреть в глаза украинцу, продавшему его дочери опасные таблетки для похудения, от которых она скончалась. Об этом пишет издание Daily Mail.

Дочь Шипси по имени Бет умерла в феврале 2017 года после приема опасных таблеток, которые якобы ускоряют обмен веществ. Мужчина нашел человека, продавшего 21-летней девушке отраву. Им оказался некий "Андрей Шепелев" из Украины.

Шипси проделал путь из родного Вустера в Украину и пришел к Шепелеву прямо домой с фотографией дочери в руках.

Он сказал продавцу таблеток: "Я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза моей девочке и извинились за то, что продали ей таблетки, которые ее убили".

Фото: dailymail.co.uk

31-летний Шепелев стал оправдываться: мол, он просто хотел немного заработать.

"Извините, но я просто хотел заработать немного денег. Мне жаль... Если бы я знал, что ваша дочь умрет, я бы никогда ничего ей не продал", - заверил украинец.

Он также попросил передать извинения матери молодой женщины. А затем признался, что после смерти Бет продажи выросли в четыре или пять раз.

"Но в Великобританию я препарат больше не продавал", - добавил Шепелев.



Бет Шипси. Фото: dailymail.co.uk

Бет Шипси была активисткой по защите животных. Два года назад она купила 24 таблетки "сжигателя жира" за 156 фунтов стерлингов (4755 грн). Шепелев переправил ей препарат в футляре для DVD.

Приняв таблетки с динитрофенолом, Шипси умерла от остановки сердца.

Динитрофенол (ДНФ, DNP) был разработан в качестве компонента красителей и взрывчатых веществ. Его продажи в качестве пищевой добавки незаконны. Однако онлайн-продавцы рекламируют его как мощное средство, ускоряющее обмен веществ в организме и способствующее похудению.

Крошечные дозы ДНФ могут нанести непоправимый вред нервной системе, вызвать учащенное сердцебиение, кому и смерть.

53-летний Дуг Шипси признался журналистам, что, увидев квартиру Шепелева, забитую банками с таблетками, хотел сломать ему шею.

"Я хочу дать понять другим подобным торговцам: в случае новой смерти мы, родственники их жертв, придем за ними", - сказал англичанин.

В ноябре 2018 года украинская полиция была у продавца с обыском, но не нашла доказательств преступления.

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