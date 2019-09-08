На хранилище отработанного ядерного топлива № 2 (ХОЯТ-2) Чернобыльской АЭС завершены комплексные "холодные" испытания. Они проводились с использованием имитаторов отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС) с целью проверки всех технологических систем объекта.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения.

Скриншот: Facebook/ пресс-служба ГАЗО

"Строительство и ввод ХОЯТ-2 в эксплуатацию это - вопрос гарантии безопасности хранения отработанного ядерного топлива ЧАЭС на ближайшие 100 лет. Ведь, пока оно сохраняется в старом хранилище, срок эксплуатации которого скоро истекает", - заявил председатель Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Сейчас на хранилище продолжаются работы по устранению всех замечаний, которые были обнаружены во время испытаний. Следующим шагом станет разработка и принятие предварительного отчета по анализу безопасности и получения соответствующего сертификата Госстройинспекции. После этого специалисты смогут перейти к "горячим" испытаниям с реальными ОТВС.

Фото: Facebook/ пресс-служба ГАЗО

Работы выполняет американская компания Holtec International и ее субподрядчик компания ЮТЕМ.

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