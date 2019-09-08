В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста, где установлен флаг Украины. Доставать неизвестного оттуда приехали спасатели из Киевской службы спасения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Фото: Telegram/ Киев Оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что киевская полиция задержала мужчину, который в субботу, 7 сентября, сообщил о заминировании станции метро "Почайна" в Киеве. Задержанный - местный житель, ему до этого не хватило денег на жетон.

Кроме того, мы рассказывали, что тело мужчины в луже крови нашли в столице утром 8 сентября на улице Анны Ахматовой. Медики тут же прибыли на место и констатировали смерть.

Также мы публиковали новость о том, что в воскресенье, 8 сентября, около 07.00 в Киеве, поблизости от улицы Маршала Конева, 8 местные жители обнаружили в озере тело женщины.