В интернете похоронили легендарного американского актера и режиссера Клинта Иствуда, чья "смерть" вызвала волну обсуждений в социальных сетях.

Об этом сообщает ресурс Monsters&Critics.

В начале сентября в сети распространилось ложное сообщение о кончине Иствуда. На одном из сайтов, опубликовавших печальную новость, даже вывесили короткое видео с фотографией звезды, зажженной свечи и датой 1930-2019.

Отмечалось, что по иронии судьбы актер умер от сердечного приступа во время съемок рекламного ролика.

Видео: YouTube/ SSS

Многие пользователи соцсетей принялись скорбеть и публиковать у себя в аккаунтах RIP (английское "покойся с миром").

Однако некоторые отнеслись к известию скептически. А вскоре последовали опровержения утки. Так, известный на Западе радиоведущий Грег Брэйди написал в Twitter, что недавно разговаривал с Клинтом. Брейди подтвердил, что на самом деле Иствуд все еще жив и здоров.

Скриншот: Twitter/ gregbradyTO

Подобный фейк запускали в мае 2017 года: на одном из американских сайтов появилось сообщение о том, что Иствуд был найден мертвым в его доме в штате Калифорния.

Клинту Иствуду в мае исполнилось 89 лет. Сейчас он занят жилищным проектом на 90 домов в городе Кармел-бай-те-Си, штат Калифорния. Там у него уже есть свой гольф-клуб. А на 2020 год запланирован выход фильма с актером под названием "Баллада о Ричарде Джуэлле".

В прошлом году "Страна" писала, что Иствуд в 87 лет впервые стал дедом.

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