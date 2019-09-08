В Голосеевском районе женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила собутыльника бутылкой по голове, в результате чего он умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

В полицию поступил вызов о том, что на улице Ломоносова под забором находится мертвый человек. На вызов выехали следственно-оперативная группа столичного главка и территориального управления полиции, эксперты, кинологи.

Правоохранители обнаружили тело мужчины с травмой головы. Во время проведения следственно-оперативных действий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 41-летний киевлянин, проживающий в другом районе Киева, официально он не работал, а на жизнь зарабатывал временными заработками. Как рассказала жена погибшего, он неоднократно на длительное время уходил из дома.

"Участковый офицер полиции совместно с оперативниками начали отработку прилегающей территории. Они установили лиц, которые последними видели потерпевшего живым", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Следователи выяснили, что, выпивая, знакомые поссорились и во время словесного конфликта 31-летняя женщина ударила 41-летнего киевлянина стеклянной бутылкой по голове, в результате чего он умер.

Женщина хотела отвести от себя подозрение и давала ложные показания, однако полицейские все-таки установили обстоятельства смерти мужчины и задержали злоумышленницу.

Скриншот: Facebook/пресс-служба полиции Киева

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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