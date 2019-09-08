26-летняя американская певица Майли Сайрус выпустила клип на композицию "Slide Away". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале поп-звезды.

Над видео работал французский режиссер Александр Мурс. В ролике Сайрус просыпается после бурной вечеринки среди отдыхающих в картинных позах гостей. Певица с грустным видом бродит по дому и плавает в бассейне прямо в вечернем платье, вспоминая минувшую ночь.

Певица представила ролик 6 сентября. За двое суток его уже посмотрели больше 6 миллионов пользователей.

Этот клип стал первым у Сайрус после расставания с супругом, актером Лиамом Хемсвортом. Из-за печального настроения его лирической героини многие поклонники решили, что он посвящен экс-возлюбленному. Хотя из текста песни понятно, что девушка прощается с бурной молодостью:

Живи дальше, нам уже не семнадцать.

Я не та, кем была.

Ты говоришь, что все изменилось.

Ты прав, мы выросли.

Также в песне говорится: "Я хочу свой дом на холмах. Но больше не хочу виски и таблеток".

Видео: YouTube/ Miley Cyrus

Сайрус и Хемсворт недавно объявили о разводе. В браке они прожили меньше года, хотя почти 10 лет состояли в романтических отношениях. Фанаты критиковали певицу за этот шаг, так как посчитали, что причиной развода стала ее неверность. Однако Сайрус эти обвинения опровергла.

Напомним, в прошлом году звезда выпустила клип, который снимали на Дарницком мосту в Киеве.

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