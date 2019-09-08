В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, который разбился на Ставрополье, погибли.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В сообщении говорится, что их тела были обнаружены в кабине сгоревшего самолета. Пилоты не успели катапультироваться.

По словам представителей экстренных служб региона, кабина была извлечена из-под земли, куда она ушла на глубину более трех метров.

Штурмовик потерпел крушение недалеко от Буденновска. Самолет мощно ударился об землю, вследствие чего взорвался и полностью разрушился.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ставропольском крае в России 3 сентября разбился учебный штурмовик Су-25УБ.

Также мы рассказывали о том, что в Армении рухнул боевой самолет, погибли пилоты.