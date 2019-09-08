Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, как российский глава государства выдерживает жесткий график с перелетами и сменой часовых поясов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря, для этого Путин поддерживает хорошую физическую форму. Песков отметил, что держать себя в такой форме необходимо постоянно. Также пресс-секретарь пояснил, что за один раз к подобным поездкам подготовиться нельзя.

Кроме того, отвечая на вопрос, употребляет ли президент какие-либо препараты, чтобы справиться со сменой поясов, Песков подчеркнул, что сам хотел бы знать это, так как его самого клонит в сон в таких ситуациях.

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