Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин выпустил новый сингл "Евы и Адамы", посвященный вечной любви. Музыкальное видео к песне он опубликовал на своем YouTube-канале.

Обложкой трека стала художественная интерпретация известной фотографии музыканта с женой Снежаной. После ее публикации журналисты и фанаты окрестили снимок Евой и Адамом. Эти образы стали основой нового текста артиста на украинском языке.

Комментируя трек, Бабкин пояснил выбор обложки.

"Мы, люди на этой Земле, - одна большая команда, мы - создатели нашей Вселенной, мы - Евы и Адамы. Каждый из нас хочет одного и того же: любви. И наша обложка как раз о том, что нужно сбросить все лишнее, быть голыми в своих чувствах, поступках, стремлениях, ничего не скрывать, быть прозрачными, ясными, понятными", - сказал певец.

Видео: YouTube/ Сергей Бабкин

Как сказано в описании, новый сингл уже успел стать хитом всех концертов тура Бабкина "Музасфера".

Фото: Instagram/ babkin_officia

Как сообщала "Страна", в июне Бабкины во второй раз стали родителями. У них появился сын Елисей.

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