Человек с двумя ножами подрезал продавца шаурмы в центре Одессы. Видео
В Одессе в субботу вечером, 7 сентября, неизвестный напал с ножом на продавца шаурмы на улице Преображенской.
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-сообществе "Одесса Life".
Скриншот: Telegram/ Одесса Life
Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь. По словам очевидцев, нападавшего задержали через пол квартала. У него нашли при себе два ножа.
Видео: YouTube/ Журналист в Одессе
Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 5 сентября, в Харькове четверо мужчин напали на полицейских, которые охраняли семью бизнесмена, потерпевшего в деле о вымогательстве.
Кроме того, мы публиковали новость о том, что в Киеве журналистка канала "2+2" Катерина Колган стала жертвой нападения агрессивного водителя.
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