В Одессе в субботу вечером, 7 сентября, неизвестный напал с ножом на продавца шаурмы на улице Преображенской.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-сообществе "Одесса Life".

Скриншот: Telegram/ Одесса Life

Пострадавшего мужчину забрала скорая помощь. По словам очевидцев, нападавшего задержали через пол квартала. У него нашли при себе два ножа.

Видео: YouTube/ Журналист в Одессе

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 5 сентября, в Харькове четверо мужчин напали на полицейских, которые охраняли семью бизнесмена, потерпевшего в деле о вымогательстве.

Кроме того, мы публиковали новость о том, что в Киеве журналистка канала "2+2" Катерина Колган стала жертвой нападения агрессивного водителя.