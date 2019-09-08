Главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" получил психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Об этом сообщает DW.

"Джокер" рассказывает предысторию клоуна-злодея из культовой серии о Бэтмене. Лента показывает, как психически больной мужчина становится главным антагонистом супергероя Бэтмена. Роль Джокера в картине сыграл обладатель премий Grammy и "Золотой глобус" американский актер Хоакин Феникс.

Трейлер фильма "Джокер". Видео: YouTube/ HD Трейлеры

Гран-при жюри - второй по значимости награды киносмотра - был удостоен режиссер Роман Полански за историческую драму "Я осуждаю". В ней идет речь о громком деле Альфреда Дрейфуса.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру завоевал шведский кинорежиссер Рой Андерссон за мелодраму "О бесконечности".

На фестивале, в рамках программы "Горизонты", куда отбирают фильмы, отражающие новые тенденции в развитии мирового кинематографа, была отмечена украинская картина. Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил приз как лучший в этой программе. "Атлантида" посвящена войне Украины с Россией.

Ранее "Страна" представляла трейлер фильма, в котором самый известный людоед Голливуда Энтони Хопкинс сыграл Папу римского.

Мы также писали о выходе трейлера фильма "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал", который станет заключительной частью нашумевшего сериала.