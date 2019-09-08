Во Львове мужчина украл водку из магазина и умер, как только вышел из помещения с бутылкой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на улице Кульпарковской, 126. Как пишет Зинкевич, мужчина украл бутылку водки, но это заметили сотрудники и вызвали полицию.

"И когда продавец решила, что не стоит разворачивать события и портить себе день, он вышел из магазина, так и не выпив, и умер. Или от того что перенервничал, или от того, что не получил "порцию", - написал депутат.

Скриншот: Facebook/Igor Zinkevych

Рядом с телом стояла недопитая бутылка пива, а все лицо покойного было измазано зеленкой. Вскоре умершего опознала жена, которая сказала, что он пил еще со вчерашнего вечера.

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