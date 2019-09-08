Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил украинской бригаде футбольных судей обслуживать поединок отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборной Франции - действующим чемпионом мира и командой Андорры. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Главный арбитр - Николай Балакин. Его помощниками на линиях будут Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр - Ярослав Козик. Судейский наблюдатель - Хаим Яков из Израиля.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко посвятил гол в отборочной игре к Евро-2020 против Литвы своей маме, у которой вчера, 7 сентября, был день рождения.

Также мы рассказывали, что нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков за поддержку команды в игре с Литвой в отборе к Евро-2020.