С 2017 года Украина на 10 позиций поднялась в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла 78-е место из 140. Об этом со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума в области туризма сообщает UBR.

Украина показала самый быстрый рост в субрегионе. Как отмечают эксперты, это произошло за счет улучшения трех параметров: деловой среды (страна поднялась со 124-го места на 103-е), международная открытость (с 78-го места на 55-е), общая инфраструктура (с 79-го места на 73-е).

По количеству баллов (3,7 из возможных 7) Украина теперь сравнялась с Ямайкой, Шри-Ланкой, Арменией, Казахстаном и Намибией.

7 баллов не набрала ни одна страна. Максимум – 5,4 балла - у четырех стран: Испании, Франции, Германии и Японии. США получили 5,3 балла.

Меньше всего туристов привлекают Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла), Либерия (2,6 балла), Бурунди (2,7 баллов) и Конго (2,7 балла).

Ранее "Страна" приводила рейтинг 30 европейских государств по употреблению чистого спирта на человека.

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