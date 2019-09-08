Министерство обороны Украины показало видео с двусторонних украинско-румынских учений Riverine-2019. Они проводятся уже во второй раз и направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии.

Видео с учений опубликовано на сайте Минобороны.

За три дня учений на Дунае военные моряки из Украины и Румынии отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимости морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории Дуная.

Участники учений также совершили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, который упал за борт.

Видео: YouTube/Телерадіостудія Бриз МО України

Ранее "Страна" сообщала, что на американо-украинские учения Rapid Trident приедут военные из 14 стран.

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