Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали, как в зоне отчуждения цветет василек луговой.

Фото обитателя заповедника опубликовано на Facebook-странице организации.

По словам работников заповедника, василек луговой - не тот синий цветок, который сразу представляешь, когда слышишь его название. Однако обычный и луговой васильки являются близкими родственниками и относятся к семейству астровых.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

В отличие от обычного собрата, цветки василька лугового бывают пурпурного, лилового, иногда белого цвета. И по форме они не такие пушистые, как у родственника.

Растение имеет два типа цветов: краевые воронковидные, бесполые (без тычинок и пестиков). Их задача - привлекать насекомых-опылителей к сердцевине, в которой расположены внешне скромные трубчатые цветки. У последних есть и тычинки, и пестик.

У васильков интересно устроено опыление. В каждом трубчатом ​​лепестке пыльца собрана в комочек у верхнего края, который прикрывают зубцы отгибов венчика. Когда насекомое касается цветка, зубцы открываются, трубка съеживается, скользя вниз, и комочек пыльцы выталкивается наружу под брюшко насекомого. После этого цветок снова закрывается до следующего гостя. Обычно в цветке 5-6 порций пыльцы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в зоне отчуждения ЧАЭС утвердили 21 маршрут для туристов, в том числе водные и воздушные.

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