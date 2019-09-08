На улице в Киеве мужчина написал записку Свете и вскрыл вены флаконом от духов. Фото и Видео 18+
Тело мужчины в луже крови нашли в столице утром 8 сентября на улице Анны Ахматовой. Медики тут же прибыли на место и констатировали смерть.
Рядом с трупом нашли предсмертную записку с именем Света и номером телефона, сообщает "Информатор".
В полицию сообщение о трагедии поступило около 6 утра. Правоохранители выяснили, что мужчина сидел на лавке поблизости еще с 4 утра. По камерам видно, что он был в этом районе и периодически перемещался с места на место.
Позже прохожие обнаружили окровавленного мужчину на тротуаре и вызвали скорую, но медики спасти его не успели. При осмотре полицейские выяснили, что причиной смерти предварительно стала потеря крови. На теле нашли несколько глубоких порезов: один на шее, и два на руках.
В 15 метрах от тела обнаружили крупную лужу крови и сумку с личными вещами. Среди крови были осколки флакона от духов.
При осмотре ни документов, ни мобильного телефона у погибшего не нашли. Полицейским удалось лишь найти записку с именем Света и номером телефона. Личность погибшего не установлена. На вид ему около 30 лет. Подробности трагедии устанавливаются.
Фото: "Информатор"
Видео: "Информатор"
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