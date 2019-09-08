Егерская служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника совместно с отделом охраны заповедника 7 сентября задержали семерых иностранных граждан стран, которые незаконно проникли в 30-километровую зону отчуждения: три человека из Королевства Швеция и четверо граждан Франции. Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

Скриншот: пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Путешествие шведов оказалось неудачным - одна из женщин сильно повредила ногу. Сопровождающие их проводники скрылись. Сотрудники заповедника доставили сталкеров к Чернобыльской больнице, где потерпевшей оказали медицинскую помощь. После этого задержанных повели на опрос, составление протоколов. Нарушителей передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего представления в Ивановском районном суде.

Фото: пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Пресс-служба заповедника напоминает, что незаконное пересечение границы зоны отчуждения карается законом.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС утвердили более двух десятков маршрутов для туристов, которые бьют все рекорды.

Также мы рассказывали, что табун лошадей Пржевальского пробежал перед сотрудниками Чернобыльского заповедника.