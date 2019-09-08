Ульяна Супрун даже после ухода с поста министра здравоохранения страны, продолжает просвещать украинцев по поводу разных медицинских проблем. Так, новый пост на Facebook американка посвятила головной боли.

По словам экс-чиновницы, не существует универсального средства от головной боли. Потому что боль бывает разная и возникает по разным причинам.

Так, врачи различают первичную боль (кластерную и мигрени) и вторичную - сопровождающую другие состояния. В каждом случае надо искать настоящую причину и лечить непосредственно ее. Причем с помощью врача.

Если голова часто дает о себе знать, можно впасть в депрессию, заподозрив какое-то страшное заболевание. Чтобы этого не было. Супрун рекомендует начать вести дневник боли. Эта информация понадобится для диагностики типа боли и поиска возможных триггеров.

Бывшая министр успокаивает: даже частые головные боли и мигрени не обязательно говорят о наличии опухоли мозга.

Супрун называет тревожные сигналы, при которых уже действительно следует беспокоиться:

▪ молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут;

▪ рвота;

▪ травма головы;

▪ боль при резком вставании из положения лежа;

▪ красный глаз;

▪ рак в анамнезе;

▪ отравление угарным газом;

▪ внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом и некоторые другие.

Фото: Facebook/ ulanasuprun

Далее Супрун перечисляет типы боли, их причины и дает краткие советы, что с ними делать. В ее длинном списке болей значатся мигрень, боль из-за высокого давления и из-за напряжения, боль в шее, кластерная боль, аневризма, боль при аллергии, от голода, с похмелья и т.д.

Существует даже головная боль из-за нехватки кофе. Это настоящая "ломка" через несколько дней после того, когда перебираешь с кофе. При этом сильно расширяются кровеносные сосуды.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

В конце пространного поста Супрун еще раз напоминает, что лечить надо причину, а не голову.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Напомним, сегодня бывшая и.о. главы минздрава посоветовала пока не пускать родственников к освобожденным из плена украинцам.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун объяснила Скалецкой, как надо легализовать в Украине марихуану, а также раскритиковала преемницу.