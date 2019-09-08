В понедельник, 9 сентября, в Украине будет теплая и солнечная погода, небо затянут небольшие облака, небольшой дождь ожидается только в Ужгороде. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Скриншот: meteo.gov.ua

Дневная температура по стране будет от + 24 до +29 во всех областях. Теплее всего будет в Сумах, Полтаве и Днепре. А самая низкая температура ожидается в Луцке и Черновцах.

Ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +16 градусов в разных регионах Украины. Самыми холодными станут Донецкая, Луганская и Харьковская область, а самыми теплыми - Крым, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Дождь ожидается только в Ужгороде, на всей остальной территории страны будет ясно с переменной облачностью.

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