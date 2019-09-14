В субботу, 14 сентября, в Украине будет наблюдаться снижение температуры и местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На Западе страны будет наблюдаться пасмурная погода, температура воздуха днем +19+21, ночью +12+14. Аналогичная температура будет в центральных областях, однако Черкасскую, Винницкую, Полтавскую и Кировоградскую области зальют дожди.

Ливни также пройдут на Востоке Украины в Сумской и Харьковской областях. На Донбассе дождей не предвидится. Температура днем +25+27, ночью +10+12.

В южных регионах будет жарче всего +25+28, ночью похолодает до +13+17.

В субботу в Киеве ожидается +20+22, ночью +13+15, без осадков.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в субботу в Украине похолодает и местами пройдут дожди. Карта погоды.

Также стало известно, когда в Украине закончится бабье лето и начнутся холода.