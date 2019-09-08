Дрогобычский горрайонный суд, что во Львовской области, наложил арест на дом №101 по ул. Грушевского, при обрушении которого погибли 8 человек. Об этом передает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме пришло письмо от Дрогобычского отдела Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"В письме указано, что в ходе проведения досудебного расследования постановлением следственного судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Гарасимкив Л.И. от 02.09.2019 года был наложен арест на дом №101 / 1 по улице Грушевского в г. Дрогобыче Львовской области", - уточнили в мэрии.

После этого решения Дрогобычский городской совет и его исполнительные органы не могут определять порядок доступа в помещения данного жилого дома.

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