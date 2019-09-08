В воскресенье, 8 сентября, в России проходят местные выборы. Голосование также проходит в аннексированном Крыму.

Причем явка на выборах в Севастополе к полудню составила 12,25%, что является самым низким показателем на выборах регионального и федерального уровня за все пять лет после оккупации полуострова.

"На 12.00 явка составила 12,25% избирателей. Для сравнения: на выборах Заксобрания первого состава - 18,92%, на выборах губернатора было 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году - 20,32%, на выборах президента - 35,08%. Пока явка за все прошедшие пять кампаний более низкая. Будем надеяться, что погода ухудшится и люди пойдут на избирательные участки", - рассказал "глава избиркома" Крыма Сергей Даниленко, передает ТАСС.

При этом, как отметил член избирательной комиссии Александр Чмыхалов, явка среди военнослужащих составляет порядка 60-65%. Данных о явке на трех участках, созданных на кораблях Черноморского флота, находящихся в плавании, пока нет.

Общее число избирателей, согласно спискам, составляет 320,5 тыс. человек. Даниленко уточнил, что к концу дня эта цифра может измениться, добавятся избиратели, которых по каким-то причинам ранее не внесли в списки.

Напомним, что в ЦИК России сообщили о низкой явке избирателей в Мосгордуму - всего 2% на 10:00.

Также в МИД Украины заявили, что из-за "выборов" в Крыму нужно усилить давление на Россию.