В полночь, с 8 на 9 сентября пилоты авиакомпании British Airways начнут забастовку длительностью в две недели. Сейчас отменены большинство рейсов компании на понедельник и вторник, 9 и 10 сентября. Об этом сообщает BBC.

В руководстве British Airways и профсоюзе пилотов заявили, что готовы начать новые переговоры. Но несмотря на это, рейсы отменили.

В авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из клиентов компании.

Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air предупредила о задержке рейсов в Европе.

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