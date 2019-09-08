В аннексированном Россией Крыму из-за шторма погибли два человека. Еще одного человека спасатели ищут в море, передает РИА "Новости".

"МЧС" призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибло", - сообщил "министр чрезвычайных ситуаций" на полуострове Сергей Шахов.

По его словам, волнение моря сейчас составляет около 6 баллов.

"Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки", - добавил Шахов.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Крыму на 8-9 сентября.

Напомним, что в Минсоце назвали точное число зарегистрированных беженцев из Крыма и Донбасса.

Также в Крыму хотят вернуть на полуостров воду из Днепра.