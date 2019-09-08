Киевская полиция задержала мужчину, который в субботу, 7 сентября, сообщил о заминировании станции метро "Почайна" в Киеве. Задержанный - местный житель, ему до этого не хватило денег на жетон.Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В субботу в полицию поступило сообщение о взрывчатке на станции метро "Почайна". Специалисты провели осмотр, взрывоопасных веществ или предметов там не оказалось.

В последствии правоохранители установили лицо, которое сделало анонимный звонок. 56-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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