Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин поделился некоторыми секретами о перелетах хозяина Кремля Владимира Путина. Об этом летчик рассказал в эфире телеканала НТВ.

Пилот поделился, что воздушные обеды готовятся заранее, их привозят на самолет в закрытых контейнерах. Уже в воздухе бортпроводники их вскрывают и разогревают для Путина.

При этом, Федорушкин подчеркнул, что порой президент РФ бывает не очень доволен предоставленными блюдами.

"Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом", - пояснил Федорушкин.

Он также пояснил, что никогда не интересовался тем, что входит в меню президентского обеда.

Еще Федорушкин вспомнил о внештатной ситуации на борту с Путиным, которая произошла на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург.

"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5-6 метров попадаем в дичайшую болтанку", - сообщил пилот.

По его словам, полностью выбило автопилот и руль был ограничен на одну треть хода, но высоту набрать удалось, а садиться пришлось на залитую водой полосу. Он отметил, что в итоге удалось успешно посадить самолет в Пулково.

Напомним, что Путину и Моди подарили нефритовые четки для православного и буддиста.

Также Путин не поздравил Зеленского с Днем независимости.