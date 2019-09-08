Фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха допросили накануне его передачи России, но Цемах отказался сотрудничать со следствием. Об этом на Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Для всех, кто шепчет или кричит о "зраде", хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", - написал он.

Скриншот: Facebook/Юрій Луценко

По словам главы СБУ Ивана Баканова, отсутствие Владимира Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Российской Федерацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Нидерланды подтвердили то, что следователи допросили Цемаха. Из-за этого даже откладывали обмен.

Также мы рассказывали, что стали известны детали спецоперации по похищению Цемаха.