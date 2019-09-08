Венгерская авиакомпания-лоукосер Wizz Air предупредила о том, что возможны задержки рейсов из-за загруженности авиапространства Евросоюза. Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.

"В эти выходные воздушное пространство ЕС может быть наиболее перегруженным вследствие суровых ограничений. Все авиарейсы в Европе, в том числе Wizz Air, могут задерживаться в течение этого периода", - говорится в сообщении.

Авиакомпания призывает пассажиров сверяться с расписанием рейсов на сайтах аэропортов и прибывать туда заблаговременно.

Скриншот: Facebook/Wizz Air

Ранее "Страна" сообщала, что аэропорт "Киев" закроют на 10 дней и все авиарейсы перенесут в "Борисполь".

Также мы рассказывали, что в Wizz Air на осень анонсировали 7 новых авиамаршрутов из Украины.