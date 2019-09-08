Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко посвятил гол в отборочной игре к Евро-2020 против Литвы своей маме, у которой вчера, 7 сентября, был день рождения.

"Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное будет. В прошлому году тоже забил гол на ее день рождения. Не знаю, что делать, наверное, перед каждым матчем думать, что у мамы день рождения, тогда, может, буду забивать больше, чем Месси", - рассказал он после игры, передает UA-football.

Также футболист поделился от впечатления от игры с литовцами.

"Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось", - добавил он.

Напомним, что сборная Украины разгромила Литву. Видео опасных моментов и голов.

Также Ярмоленко поблагодарил фанов за мощную поддержку в игре с Литвой.