В России группа из 50 человек планировала нелегальную фотосессию в научно-испытательном центре "Роскосмоса". Правоохранители задержали 14 человек. Это классифицируют как акт вандализма. Об этом сообщает "Интерфакс".

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в субботу, 7 сентября задержала трех человек, которые планировали сделать фотографии на крыше и внутри объекта, чтобы опубликовать их в интернете.

Следствие установило, что группа до 50 человек планировала проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в ночь на 8 сентября.

Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны Госкорпорации "Роскосмос" были задержаны сначала двое, а затем еще 12 человек. Их отправили в полицию.

О случившемся доложено руководству госкорпорации и правоохранительным органам.

ФКП "НИЦ РКП" - головной испытательный центр Роскосмоса по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений. Центр располагается в Сергиево-Посадском районе Московской области

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