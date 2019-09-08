В Луганской и Донецкой областях, а также и на административной границе с Крымом установят дополнительные передатчики аналогового телевидения. Об этом в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Национальный совет вместе с Министерством информационной политики Украины подготовил План действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. План действий-2020 предусматривает установку дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплинке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Костинский добавил, что согласно плану, сигнал программ UA: Общественное вещание охватит стратегические участки линии разграничения и границы с аннексированным Крымом.

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Напомним, что Зеленский хочет предоставить Раде право создавать консультативные и совещательные органы.

Также Нацсовет объявил о внеплановых проверках пяти вещателей.